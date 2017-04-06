В Приморье по-осеннему прохладно
Бывший тайфун «Джеби» ушёл на Хабаровский край и влияния на погоду Приморского края уже не оказывает. В ночь на пятницу, 7 сентября, в Приморье шли дожди, местами с грозами. К утру выпало от 1 до 13 мм. Максимальные температуры воздуха составили +19…+27 °С, минимальные +9…+16 °С.
Днем 7 сентября также шли дожди, за фронтами вторглась холодная воздушная масса с севера, максимальная температура понизилась на 3–6 градусов.
Во Владивостоке во второй половине дня усилится северо-западный ветер. Максимальная температура +19…+21 °С.
В субботу синоптическая ситуация в Приморье изменится. Фронтальные разделы покинут край. Атмосферное давление будет расти. На большей территории осадков не ожидается, лишь на крайнем северо-востоке может сохраниться небольшой дождь. Похолодание продолжится, ночная температура понизится на 4–7 градусов. Днём также не жарко, +15…+22 °С.
Во Владивостоке в ближайшие сутки без осадков. Свежий северо-западный ветер. Температурный фон понизится на 1–3 градуса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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