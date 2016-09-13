Анонс на 9 сентября

9 сентября - Единый день голосования. В Приморье пройдут выборы губернатора, 12 глав муниципалитетов и 255 депутатов муниципальных Дум.

9-13 сентября во Владивостоке, в акватории бухты Золотой рог и Амурского залива, пешеходная зона Корабельной набережной (территория от 33 до 36 причалов) — российский этап «СКФ Дальневосточная регата учебных парусников 2018» в рамках ВЭФ. Торжественное открытие 9 сентября в 16.00.

9-16 сентября на о. Русский, кампус ДВФУ, универсальная площадка ГТО на «Улице Дальнего Востока» (рядом с главной сценой) - Тестирование участников, гостей Восточного экономического форума и всех желающих на универсальной площадке Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ежедневно с 10.00-18.00.

9 сентября в целях обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения в период проведения Единого дня голосования на территории региона в зонах проведения указанных мероприятий будут введены ограничения движения грузового (более 5 тонн) транспорта, а также транспорта, перевозящего опасные грузы.

9 сентября в 8.45 во Владивостоке у стелы «Владивосток – город воинской славы» - сбор участников автопробега в честь Дня танкиста. Здесь участники возложат цветы и отправятся к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», проследуют в расположение 155-й бригады морской пехоты (Карьерная - 6 км), затем в парк Победы и наконец на базу музея «Техника XX века в Приморском крае» (Грязелечебница, 21).

9 сентября в 12.00 во Владивостоке на базе музея «Техника XX века в Приморском крае» начнётся праздничная концертная программа с выступлением творческих коллективов и исполнителей, демонстрацией военной техники и работой полевой кухни.

9 сентября в Екатеринбурге - матч ХК «Автомобилист» – ХК «Адмирал» (Владивосток). Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

9 сентября - День танкиста в России.

9 сентября - День тестировщика в России.

9 сентября - День дизайнера-графика в России.

9 сентября - Международный день красоты.

9 сентября - Всемирный день журавля.

9 сентября - День памяти жертв фашизма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]