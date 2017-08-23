Анонс на 10 сентября

С 10 по 13 сентября вводится запрет на плавание судов в акватории Амурского залива в бухте Новик, ограниченных линией от мыса Доронина до мыса Шигина, а также в акватории Уссурийского залива в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока от мыса Новосильского до мыса Житкова.10 сентября в г. Владивостоке (по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, 13) состоится церемония пуска современной газовой электростанции ТЭЦ «Восточная», построенной энергокомпанией РусГидро.

10 сентября во Владивостоке, спортобъекты МГУ им. адм. Г.И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 50а) - «Портовые спортивные игры» среди экипажей судов-участников «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018». Открытие в 08.00-16.00.

10 сентября с 10.00 до 17.00 во Владивостоке - детско-юношеская регата в рамках «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018».

10 сентября во Владивостоке, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7б) - Совместная тренировка дзюдоистов 16-18 лет Приморского края и сборной команды Японии в рамках Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано. Начало с 10.00 до 12.00. Вход для зрителей свободный.

10 сентября во Владивостоке, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7б). Мастер-класс российских дзюдоистов – чемпионов и призеров Олимпийских игр для юных приморских спортсменов в рамках Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано. Начало в 16.00. Вход для зрителей свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]