Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:58
  0

Почти 11 млн рублей уже направили пострадавшим от ЧС приморцам

Почти 11 млн рублей уже направили пострадавшим от ЧС приморцам

На выплаты жителям районов, в которых объявлена региональная ЧС, из краевого бюджета направлено 10,7 млн рублей. Почтальоны продолжают разносить материальную помощь.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте труда и социального развития края, 838 семей получили материальную помощь за потерянный урожай, 171 семья – за поврежденное наводнением жилье. Размер выплат составляет 10 тысяч рублей.

43 семьи получили по 50 тысяч за частичную утрату имущества первой необходимости. В одном из проектов распоряжений, содержащих списки получателей и суммы выплат, появились первые 15 семей, которые получат по 100 тысяч за полную утрату имущества.

В районах продолжают разносить материальную помощь и работать комиссии по оценке ущерба гражданам.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря