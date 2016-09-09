Почти 11 млн рублей уже направили пострадавшим от ЧС приморцам
На выплаты жителям районов, в которых объявлена региональная ЧС, из краевого бюджета направлено 10,7 млн рублей. Почтальоны продолжают разносить материальную помощь.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте труда и социального развития края, 838 семей получили материальную помощь за потерянный урожай, 171 семья – за поврежденное наводнением жилье. Размер выплат составляет 10 тысяч рублей.
43 семьи получили по 50 тысяч за частичную утрату имущества первой необходимости. В одном из проектов распоряжений, содержащих списки получателей и суммы выплат, появились первые 15 семей, которые получат по 100 тысяч за полную утрату имущества.
В районах продолжают разносить материальную помощь и работать комиссии по оценке ущерба гражданам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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