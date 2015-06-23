Российские члены экипажа теплохода «Sea Alexa» просят помощи в репатриации из южнокорейского порта

Российские моряки с теплохода «Sea Alexa» (флаг Танзании), который с конца июля находится на рейде южнокорейского порта Пусан, обратились в Российский профсоюз моряков с просьбой помочь им вернуться на родину и содействовать в выплате долгов по зарплате. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Мы получили заявления от шести членов экипажа, они просят помочь им получить задержанную за последние три месяца зарплату, а также помочь в репатриации на родину», - сообщил в пятницу председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

Невыплата зарплаты судовладельцем является грубым нарушением Сводной Конвенции 2006 года, добавил председатель регионального профсоюза.

ДВРО РПСМ проинформировала о ситуации капитана порта Пусан, а также Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ).

«Мы просим капитана порта организовать портовую инспекцию судна, чтобы оценить ситуацию на борту, а также помочь с выплатой зарплаты», - сказал Суханов.

Инспектор МФТ также уведомил профсоюз, что организует проверку на судне и окажет содействие морякам.

Всего на судне находятся 12 членов экипажа, все они жители Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]