Российские члены экипажа теплохода «Sea Alexa» просят помощи в репатриации из южнокорейского порта
Российские моряки с теплохода «Sea Alexa» (флаг Танзании), который с конца июля находится на рейде южнокорейского порта Пусан, обратились в Российский профсоюз моряков с просьбой помочь им вернуться на родину и содействовать в выплате долгов по зарплате. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
«Мы получили заявления от шести членов экипажа, они просят помочь им получить задержанную за последние три месяца зарплату, а также помочь в репатриации на родину», - сообщил в пятницу председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.
Невыплата зарплаты судовладельцем является грубым нарушением Сводной Конвенции 2006 года, добавил председатель регионального профсоюза.
ДВРО РПСМ проинформировала о ситуации капитана порта Пусан, а также Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ).
«Мы просим капитана порта организовать портовую инспекцию судна, чтобы оценить ситуацию на борту, а также помочь с выплатой зарплаты», - сказал Суханов.
Инспектор МФТ также уведомил профсоюз, что организует проверку на судне и окажет содействие морякам.
Всего на судне находятся 12 членов экипажа, все они жители Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.08.2018 «Вести FM. Владивосток»: Моряки с судна «Палладий» должны скоро вернуться в Россию
-
21.08.2018 Моряки с судна "Палладий" в Пусане просят помощи в возвращении в РФ
-
13.06.2018 Российские моряки судна под флагом Танзании остались буквально брошенными в японском порту
-
24.10.2017 Моряки судна, брошенного в Арабских Эмиратах, просят помочь им вернуться в Приморье
-
23.05.2017 Всем морякам с теплохода «Sidimi» в порту Находка погасили долги по зарплате
-
23.06.2015 Российские моряки в Иране просят принять их в профсоюз, чтобы получить долги по зарплате
Добавить комментарий