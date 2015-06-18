Китайская госкорпорация построит газовую электростанцию в Приморье

Крупнейшая китайская энергетическая компания China Energy Engineering Company, Inc. и АО «Корпорация развития Приморского края» подписали соглашение о намерениях по реализации проекта строительства газовой теплоэлектростанции. Производимые объемы энергии обеспечат потребности резидентов развлекательного курорта «Приморье».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, церемония подписания состоялась в головном офисе компании СЕЕС в Пекине. Организатором встречи выступило Инвестиционное агентство Приморского края, подписавшее в июне этого года в Харбине соглашение с компанией «ХэйлунцзянЭнергоСтрой» (дочерняя структура госкорпорации СЕЕС в провинции Хэйлунцзян). Китайская сторона выразила заинтересованность в инвестировании в Приморский край, в том числе в строительство энергетических объектов.

«В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию четырех объектов, а уже к 2025 году будет полностью завершен первый этап реализации проекта интегрированного развлекательного курорта “Приморье”. К этому времени, по расчетам специалистов, общая требуемая электрическая мощность составит около 100 мегаватт. В Пекине мы провели переговоры с руководством китайской корпорации, которое выразило заинтересованность в создании газовой электростанции в Приморском крае. Сотрудничество по данному проекту может стать первым шагом в работе с крупным китайским партнером. В настоящее время специалисты из Харбина совместно с нашими приступили к разработке технико-экономического обоснования строительства ТЭЦ», – отметил руководитель корпорации.

Заключением меморандума китайская сторона подтвердила свои намерения реализовать первый этап строительства в срок до 31 декабря 2025 года с объемом инвестиций не менее 1,4 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций может составить почти 8 миллиардов рублей. Проект также может быть реализован с привлечением сторонних инвесторов.

По предварительной оценке, реализация проекта строительства газовой электростанции через 10 лет будет приносить в бюджет Приморского края налоговые поступления свыше 110 миллионов рублей ежегодно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]