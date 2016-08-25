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Монтаж пролетов завершен на новом мосту через реку Крыловка

Монтаж пролетов завершен на новом мосту через реку Крыловка

Фото: Администрация Приморского края

Строители нового моста через реку Крыловка в Кировском муниципальном районе уже приступили к устройству проезжей части. Работы займут около двух недель.

Как сообщили в администрации Приморского края, накануне специалисты завершили монтаж 15 балок пролетного строения.

«В настоящий момент ведем армирование продольных и поперечных швов, объединяем балки между собой. На мосту работает бригада из 15 человек. Следующий этап – бетонирование и установка деформационных швов», – рассказали в Примавтодоре.

Также строители продолжают отсыпку земляного полотна скальным грунтом.

Открытие движения по новому мосту в село Крыловка запланирована на ноябрь 2018 года. Длина нового моста с подходами составит один километр, самого моста – 72 метра. Переход будет иметь две полосы для движения шириной по пять метров. Дорожное покрытие – асфальтобетон.

Напомним, автомобильный мост через реку Крыловка на краевой автодороге Кировский–Марьяновка–Никола-Михайловка в течение долгих лет находился в аварийном состоянии и мог обрушиться в любой момент, отрезав от районного центра три сельских поселения или семь населенных пунктов с общей численностью населения свыше 1000 человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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