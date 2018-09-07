Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:40
  0

В одном из кафе Владивостока подали салат с жаренными тараканами

В одном из кафе Владивостока подали салат с жаренными тараканами

В одном из кафе Владивостока, расположенном на улице Некрасовская, посетителю подали салат «Цезарь», в котором содержался необычный «ингредиент». Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @revizor_vdk, в салате нашли зажаренных тараканов.

«До сих пор на еду смотреть не могу. Поберегите своё здоровье», — отмечает подписчик.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря