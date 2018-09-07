В одном из кафе Владивостока подали салат с жаренными тараканами

В одном из кафе Владивостока, расположенном на улице Некрасовская, посетителю подали салат «Цезарь», в котором содержался необычный «ингредиент». Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @revizor_vdk, в салате нашли зажаренных тараканов.

«До сих пор на еду смотреть не могу. Поберегите своё здоровье», — отмечает подписчик.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]