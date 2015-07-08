Ким Чен Ын не приедет на Восточный экономический форум во Владивосток
Лидер КНДР Ким Чен Ын не сможет принять участие в Восточном экономическом форуме, но делегация Северной Кореи прибудет во Владивосток, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В силу его занятности и плотного графика в сентябре и намеченными межкорейскими переговорами он лично очень хотел, но не смог принять участие. Но представительная делегация КНДР в количестве семи человек во главе с министром внешнеэкономических связей обязательно примет участие в Восточном экономическом форуме", - сказала она журналистам в Пхеньяне, отвечая на вопрос "Интерфакса".
По словам Матвиенко, там планируются встреча с министром сопредседателя межправкомиссии и "другие контакты, которые позволят найти ниши, партнеров для расширения экономического сотрудничества".
Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году пройдет на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
06.09.2017 Министр внешнеэкономических связей КНДР возглавил делегацию страны на ВЭФ
-
31.07.2017 Официальная делегация Индии посетит Приморье для участия в ВЭФ
-
09.08.2016 Делегацию Японии на Восточном экономическом форуме возглавит премьер Синдзо Абэ - Минвостокразвития
-
07.05.2016 Путин пригласил Абэ на Восточный экономический форум во Владивостоке
-
08.02.2016 Страны Латинской Америки намерены принять участие в Восточном экономическом форуме
-
08.07.2015 Восточный экономический форум примет около тысячи руководителей компаний - Трутнев
Добавить комментарий