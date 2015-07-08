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Вчера, 23:51
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Ким Чен Ын не приедет на Восточный экономический форум во Владивосток

Ким Чен Ын не приедет на Восточный экономический форум во Владивосток

Лидер КНДР Ким Чен Ын не сможет принять участие в Восточном экономическом форуме, но делегация Северной Кореи прибудет во Владивосток, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В силу его занятности и плотного графика в сентябре и намеченными межкорейскими переговорами он лично очень хотел, но не смог принять участие. Но представительная делегация КНДР в количестве семи человек во главе с министром внешнеэкономических связей обязательно примет участие в Восточном экономическом форуме", - сказала она журналистам в Пхеньяне, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам Матвиенко, там планируются встреча с министром сопредседателя межправкомиссии и "другие контакты, которые позволят найти ниши, партнеров для расширения экономического сотрудничества".

Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году пройдет на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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