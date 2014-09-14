Около 5% избирателей проголосовали к 10 утра на выборах в Приморье

По состоянию на 10 утра 9 сентября 4,9% избирателей приняли участия в досрочных выборах губернатора Приморского края. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт примкрайизбиркома. На таких же выборах в 2014 году явка избирателей на 10 утра составляла 9,56%. Получается, что активность избирателей почти в два раза ниже, чем четыре года назад.

Активней всех голосуют жители Анучинского (10,03%),Ханкайского (9,99%) и Октябрьского районов Приморья. В отстающих: Первореченский (2,09%), Ленинский (2,57%) районы Владивостока и Артем - 2,77%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]