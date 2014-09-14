Выборы-2018 "догоняют" губернаторские выборы четырехлетней давности

По состоянию на 12 часов дня 9 сентября в досрочных выборах губернатора Приморского края приняли участие 12,62% избирателей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на предварительные данные примкрайизбиркома. В 2014 году на аналогичных выборах явка на 12 часов составляла 16,35%. Таким образом, разрыв в показателям по явке избирателей между 2018 и 2014 годами начинает сокращаться.

Среди лидеров по голосованию: Анучинский (22,42%), Ольгинский (22,14%) и Октябрьский (21,54%) районы.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10 утра губернаторские выборы-2018 почти в два раза уступали по явке выборам 2014 года. Тогда к этому времени проголосовали 9,56% избирателей, а в этом году только 4,9%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]