«Луч» не смог переиграть «Тюмень» на выезде – 0:0

В очередном выездном матче первенства ФНЛ в Тюмене владивостокский "Луч" сыграл вничью - 0:0 с местной командой. У владивостокцев был реальный шанс добиться победы, но на 58 минуте Александр Носов не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота "Тюмени".

После 10 туров наша команда набрала 10 очков и занимает 14 место.

15 сентября «Луч» сыграет против «Тамбова» во Владивостоке. Также в рамках спортивной программы ВЭФ 11 сентября состоится товарищеская встреча с командой «Яньбянь Фудэ» из Яньцзи (КНР).

«Тюмень» – «Луч» – 0:0

«Тюмень»: Бучнев, Коваленко, Столяренко, Васиев, Козлов, Теленков (Карпов, 90), Чудин (к), Лаук, Парняков (Шакуро, 76), Малоян (Глухов, 65), Вотинов (Рябокобыленко, 32).

«Луч»: Котляров, Царикаев (Патрашко, 83), Суслов (к), Марущак, Степанец, Павленко (Голышев, 57), Носов (Прокофьев, 81), Замалиев, Машнев, Гордиенко (Калугин, 71), Часовских.

Предупреждения: Часовских, 2; Степанец, 21; Замалиев, 73; Прокофьев, 82.

Удаления: Прокофьев, 82.

Незабитый пенальти: Носов, 58 (вратарь).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]