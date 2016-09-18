Новости Политика

QR Код этой страницы
Вчера, 20:03
  2

Более четверти избирателей приняли участия в выборах губернатора Приморья

Более четверти избирателей приняли участия в выборах губернатора Приморья

По состоянию на 18 часов 9 сентября 26,57% зарегистрированных избирателей проголосовали на досрочных выборах губернатора Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт избиркома региона. На аналогичных выборах в 2014 году на это время количество проголосовавших составляло 32,11%

Лучше всех голосуют в Дальнереченском района - 39,69%, хуже всего в Первомайском районе Владивостока,где за два чаас до конца выборов проголосовали только 17,01% избирателей.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря