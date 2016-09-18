Более четверти избирателей приняли участия в выборах губернатора Приморья
По состоянию на 18 часов 9 сентября 26,57% зарегистрированных избирателей проголосовали на досрочных выборах губернатора Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт избиркома региона. На аналогичных выборах в 2014 году на это время количество проголосовавших составляло 32,11%
Лучше всех голосуют в Дальнереченском района - 39,69%, хуже всего в Первомайском районе Владивостока,где за два чаас до конца выборов проголосовали только 17,01% избирателей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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