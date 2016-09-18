Более четверти избирателей приняли участия в выборах губернатора Приморья

По состоянию на 18 часов 9 сентября 26,57% зарегистрированных избирателей проголосовали на досрочных выборах губернатора Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт избиркома региона. На аналогичных выборах в 2014 году на это время количество проголосовавших составляло 32,11%

Лучше всех голосуют в Дальнереченском района - 39,69%, хуже всего в Первомайском районе Владивостока,где за два чаас до конца выборов проголосовали только 17,01% избирателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]