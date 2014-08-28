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Вчера, 20:46
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Во Владивостоке вводится особый порядок въезда и парковки на о. Русский

Во Владивостоке вводится особый порядок въезда и парковки на о. Русский

Госавтоинспекция Приморского края сообщает: движение крупногабаритного и большегрузного транспорта ограничат во Владивостоке в период с 9 по 13 сентября.

Во Владивостоке будет ограничено движение и парковка тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

На территории острова Русский въезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также транспортных средств, перевозящих опасные грузы, будет ограничен с 00.00 часов 9 сентября до 23.59 часов 13 сентября. Также в этот период времени будет ограничена парковка любых транспортных средств на автомобильных дорогах острова.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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