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Вчера, 21:23
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В соцсетях Приморья появилось видео встречи дайвера с огромной акулой

В соцсетях Приморья появилось видео встречи дайвера с огромной акулой

В соцсетях Приморского края появился видеоролик о неожиданной встрече фридайвера с огромной акулой. На кадрах видно, как ныряльщики плывут в связке один за другим, последний снимает на камеру, в объектив которой буквально врывается огромная акула, задевает пастью переднего дайвера и уплывает прочь. Описания к ролику нет и поэтому непонятно к какому региону имеет отношение данное видео.

Стоит отметить, что в уходящем летнем купальном сезоне тема "акуломании" по-прежнему оставалась одной из самых популярных  в СМИ.

Так, в начале июня сообщалось, что "соцсети "взорвало" сообщение о "белой акуле в водах Уссурийского залива" . В июле всех шокировало сообщение о том, что "огромная акула напугала рыбаков во Владивостоке". Но самый громкий эпизод произошел на излете лета, в середине августа, когда "сельдевая акула реально напала на человека в Приморье".

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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