В соцсетях Приморья появилось видео встречи дайвера с огромной акулой
В соцсетях Приморского края появился видеоролик о неожиданной встрече фридайвера с огромной акулой. На кадрах видно, как ныряльщики плывут в связке один за другим, последний снимает на камеру, в объектив которой буквально врывается огромная акула, задевает пастью переднего дайвера и уплывает прочь. Описания к ролику нет и поэтому непонятно к какому региону имеет отношение данное видео.
Стоит отметить, что в уходящем летнем купальном сезоне тема "акуломании" по-прежнему оставалась одной из самых популярных в СМИ.
Так, в начале июня сообщалось, что "соцсети "взорвало" сообщение о "белой акуле в водах Уссурийского залива" . В июле всех шокировало сообщение о том, что "огромная акула напугала рыбаков во Владивостоке". Но самый громкий эпизод произошел на излете лета, в середине августа, когда "сельдевая акула реально напала на человека в Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.07.2018 Акулу обнаружили у берегов Владивостока
-
11.06.2018 Соцсети "взорвало" сообщение о "белой акуле в водах Уссурийского залива" (видео)
-
11.06.2018 Акула привела в трепет рыбаков недалеко от Владивостока (видео)
-
14.05.2018 В Приморье начался сезон "акуломании" (видео)
-
20.06.2017 Крупная акула обнаружена в акватории бухты Шамора во Владивостоке(видео)
-
23.07.2014 Ученые оценили шансы встретить белую акулу у берегов Приморья
Добавить комментарий