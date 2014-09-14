После подсчета четверти голосов у Тарасенко - чуть ниже 50%

После подсчета 26% голосов избирателей, пришедших на выборах губернатора Приморского края, результат врио губернатора Андрея Тарасенко составляет 49,7%. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на телеканал Россия24.

Согласно избирательному кодексу Приморья, на выборах губернатора возможен второй тур. Это произойдет, если никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос из числа проголосовавших на выборах 9 сентября. В этом случае жители Приморья будут выбирать из двух кандидатов, набравших больше всего голосов. Результаты второго тура будут определяться абсолютным большинством голосов − даже если со второго раза один кандидат наберет 25%, а другой 30%, выборы будут считаться состоявшимися.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]