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Вчера, 22:45
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Подсчитано более 50% голосов: лидирует Тарасенко - 47%, следом Ищенко - 23%

Подсчитано более 50% голосов: лидирует Тарасенко - 47%, следом Ищенко - 23%

Борьба на досрочных выборах губернатора Приморского края накаляется. После подсчета 170635 голосов избирателей, что составляет примерно 59,2% от числа приморцев, пришедших 9 сентября на избирательные участки, никто из кандидатов не набирает необходимые для победы в первом туре - половины голосов избирателей. 

У Тарасенко - 46,7%, у Ищенко - 23,04%, У Толмачевой - 10,5%, у Андрейченко - 9,6%, у Козицкого - 4,48%

Напомним, что, согласно избирательному кодексу Приморья, на выборах губернатора возможен второй тур. Это произойдет, если никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос из числа проголосовавших на выборах 9 сентября. В этом случае жители Приморья будут выбирать из двух кандидатов, набравших больше всего голосов. Результаты второго тура будут определяться абсолютным большинством голосов − даже если со второго раза один кандидат наберет 25%, а другой 30%, выборы будут считаться состоявшимися.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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