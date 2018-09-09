Выборы губернатора Приморья: Тарасенко vs Ищенко
После подсчета 219254 голосов избирателей, принявших участие в досрочных выборах губернатора Приморского края, ни один из кандидатов не набирает необходимых для победы в первом туре - 50% голосов. У временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко 46,67 %, на втором месте депутат ЗС ПК Андрей Ищенко - 24,83%. Далее следуют: депутат ЗС ПК Юлия Толмачева - 10,80%, депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко - 9,19 % и депутат ЗС ПК Алексей Козицкий - 4,92 %.
Напомним, что, согласно избирательному кодексу Приморья, на выборах губернатора возможен второй тур. Это произойдет, если никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос из числа проголосовавших на выборах 9 сентября. В этом случае жители Приморья будут выбирать из двух кандидатов, набравших больше всего голосов. Результаты второго тура будут определяться абсолютным большинством голосов − даже если со второго раза один кандидат наберет 25%, а другой 30%, выборы будут считаться состоявшимися.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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