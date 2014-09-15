Тарасенко с Ищенко пошли по пути Дарькина с Черепковым
В Приморском крае состоится второй тур досрочных выборов губернатора края.На выборах 9 сентября никто из пятерых кандидатов не смог набрать необходимых 50% + 1 голос избирателей. В связи с этим, в Приморском крае, как еще в двух регионах России - в Хабаровском крае и Хакасии, состоится второй тур губернаторских выборов.
По закону, это может произойти в одно из трех ближайших воскресений (16, 23 или 30 сентября). Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru, в избирательной комиссии Приморского края не исключают, что это произойдет уже через неделю, 16 сентября. Участие в нем примут врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко (46,57% голосов) и занявший второе место депутат ЗС ПК Андрей Ищенко (24,64% голосов).
Последний раз повторное голосование в Приморье проходило в 2001 году. Тогда во второй тур губернаторских выборов вышли Сергей Дарькин и Виктор Черепков. Победил Дарькин, который впоследствии управлял краем более 10 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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