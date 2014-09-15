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Тарасенко с Ищенко пошли по пути Дарькина с Черепковым

Тарасенко с Ищенко пошли по пути Дарькина с Черепковым

В Приморском крае состоится второй тур досрочных выборов губернатора края.На выборах 9 сентября никто из пятерых кандидатов не смог набрать необходимых 50% + 1 голос избирателей. В связи с этим, в Приморском крае, как еще в двух регионах России - в Хабаровском крае и Хакасии, состоится второй тур губернаторских выборов.

По закону, это может произойти в одно из трех ближайших воскресений (16, 23 или 30 сентября). Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru, в избирательной комиссии Приморского края не исключают, что это произойдет уже через неделю, 16 сентября. Участие в нем примут врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко (46,57% голосов) и занявший второе место депутат ЗС ПК Андрей Ищенко (24,64% голосов).

Последний раз повторное голосование в Приморье проходило в 2001 году. Тогда во второй тур губернаторских выборов вышли Сергей Дарькин и Виктор Черепков. Победил Дарькин, который впоследствии управлял краем более 10 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 5

  • Алексей / Сегодня, 15:39
    № 5  
     

    Не совсем удачное сравнение с фигурами Черепкова и Дарькина. Те люди были достаточно нестандартными личностями, правда каждый в своей области. Но финал предсказуем. Капраз Черепков на Морском. А где Дарькин? Владивосток в очередной раз показал, что мы здесь не любим подчиняться указке сверху и имеем свое мнение на все происходящее.

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  • 123 / Сегодня, 15:12
    № 4  
     

    Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз обязательно пойду... (ц)

    Отвесим тарасенке такого пинка, чтоб до москвы без всякого аэрофлота долетел! Предпенсионер сраный.

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  • Иванов Сергей Парфирьевич / Сегодня, 12:42
    № 3  
     

    Один московский варяг уже был, неужели не хватило? Гоните Тарасенко до Урала, до Москвы добежит сам.

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  • 33333 / Сегодня, 12:40
    № 2  
     

    Хохлы рвутся к власти.

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  • никодим / Сегодня, 12:19
    № 1  
     

    Давайте все на выборы вперед за Коммунистов.

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