"Вести: Приморье": Дома владивостокцев подключили к новой ТЭЦ "Восточная"
Дома владивостокцев подключили к новой ТЭЦ "Восточная". Энергетический объект возвели на месте старой пароводяной бойлерной. Она охватывает 50 тысяч жилых квартир, промышленные предприятия города. Как работает огромный энергетический комплекс и какой урон экологии? Ответы на эти вопросы - в 15.40 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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