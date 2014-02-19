"Вести: Приморье": Дома владивостокцев подключили к новой ТЭЦ "Восточная"

Дома владивостокцев подключили к новой ТЭЦ "Восточная". Энергетический объект возвели на месте старой пароводяной бойлерной. Она охватывает 50 тысяч жилых квартир, промышленные предприятия города. Как работает огромный энергетический комплекс и какой урон экологии? Ответы на эти вопросы - в 15.40 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]