Новости Экономика Видео Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:30
  0

"Вести: Приморье": Дома владивостокцев подключили к новой ТЭЦ "Восточная"

Дома владивостокцев подключили к новой ТЭЦ "Восточная". Энергетический объект возвели на месте старой пароводяной бойлерной. Она охватывает 50 тысяч жилых квартир, промышленные предприятия города. Как  работает огромный энергетический комплекс и какой урон экологии? Ответы на эти вопросы - в 15.40 в программе "Вести: Приморье"  на телеканале "Россия-1".

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря