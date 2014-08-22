На время ВЭФ во Владивостоке будет частично ограничено движение большегрузов и парковка автотранспорта

Для обеспечения безопасности в период проведения Восточного экономического форума с 9 по 13 сентября включительно во Владивостоке будет ограничено движение и парковка тяжеловесного и крупногабаритного транспорта и транспортных средств, перевозящих опасные грузы, осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

На территории острова Русский въезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также транспортных средств, перевозящих опасные грузы, будет ограничен с 00 часов 00 минут 9 сентября до 23 часов 59 минут 13 сентября, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Также с 00 часов 00 минут 9 сентября до 23 часов 59 минут 13 сентября будет ограничена парковка любых транспортных средств на автомобильных дорогах острова Русский.

Напомним, во Владивостоке с 11 по 13 сентября пройдёт IV Восточный экономический форум. Планируется, что в ВЭФ–2018 примут участие не менее 6 тысяч гостей – представители более 60 иностранных государств, самыми многочисленными из которых будут делегации Японии, Китая, Республики Корея, Индии, Монголии, США, Швейцарии, Великобритании и Франции.

Ознакомиться с деловой, культурной, спортивной и образовательной программой форума можно на официальном сайте IV Восточного экономического форума https://forumvostok.ru/.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]