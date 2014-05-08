100 тысяч саженцев кедра высадят в Приморье

Сотрудники Уссурийской пожарно-химической станции краевого учреждения «Приморская авиабаза» готовят около ста тысяч саженцев корейского кедра для высадки в лесах края.

Как сообщили в администрации Приморского края, эта работа ежегодно проводится на лесопокрытой местности вблизи села Ширяевка Михайловского района.

Трехлетние кедры в сентябре «разъедутся» по лесным землям пяти филиалов КГКУ «Примлес» по всей территории Приморья и станут посадочным материалом для общей площади более 121 гектара.

Ранее для саженцев провели внекорневую подкормку азотными удобрениями, а посадочные площади с саженцами обработали анкором от зарастания сорняками.

В прошлом году на станции было посеяно шесть тонн семенного ореха, и теперь выросшие на 4-7 сантиметров сеянцы обработаны от полегания фузариозом с помощью усовершенствованного механизма. В планах – подкормка сеянцев калийными удобрениями в условиях ожидаемого малоснежья и бережное доращивание «малышей» на площади 1,8 гектара для посадок в 2020 году по всему Приморью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]