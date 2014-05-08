100 тысяч саженцев кедра высадят в Приморье
Сотрудники Уссурийской пожарно-химической станции краевого учреждения «Приморская авиабаза» готовят около ста тысяч саженцев корейского кедра для высадки в лесах края.
Как сообщили в администрации Приморского края, эта работа ежегодно проводится на лесопокрытой местности вблизи села Ширяевка Михайловского района.
Трехлетние кедры в сентябре «разъедутся» по лесным землям пяти филиалов КГКУ «Примлес» по всей территории Приморья и станут посадочным материалом для общей площади более 121 гектара.
Ранее для саженцев провели внекорневую подкормку азотными удобрениями, а посадочные площади с саженцами обработали анкором от зарастания сорняками.
В прошлом году на станции было посеяно шесть тонн семенного ореха, и теперь выросшие на 4-7 сантиметров сеянцы обработаны от полегания фузариозом с помощью усовершенствованного механизма. В планах – подкормка сеянцев калийными удобрениями в условиях ожидаемого малоснежья и бережное доращивание «малышей» на площади 1,8 гектара для посадок в 2020 году по всему Приморью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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