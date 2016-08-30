Владимир Путин посетит Приморский край

Президент России Владимир Путин 10-12 сентября совершит рабочую поездку в Приморский край для участия в работе четвертого Восточного экономического форума. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По традиции ВЭФ предоставит возможность российским и иностранным партнерам обсудить новые направления экономического развития Дальнего Востока и расширение экономических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главными иностранными гостями форума в этом году станут Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Президент Монголии Халтмагийн Баттулга и Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.

10 сентября Владимир Путин ознакомится с проектом музейного и театрально-образовательного комплексов во Владивостоке и проведет заседание президиума Государственного совета, посвященного мерам по реализации стратегических задач, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока.

В этот же день Владимир Путин проведет переговоры с Синдзо Абэ. Предполагается обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Президент России и Премьер-министр Японии также посетят двигателестроительный завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке.

Позже в ДВФУ глава государства осмотрит экспозицию, посвященную территориям опережающего развития, и в режиме видеоконференции даст старт работе ряда предприятий региона.

11 сентября Президент России посетит судостроительный комплекс «Звезда», где ознакомится с текущими и перспективными проектами завода.

Далее на площадке ВЭФ глава государства проведет встречу с представителями зарубежных деловых кругов – участниками форума, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы предпринимательства в регионе, перспективные отрасли и сферы ведения бизнеса с участием иностранного капитала на Дальнем Востоке, а также меры оказания господдержки новым проектам.

В этот же день пройдут российско-китайские переговоры. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также ключевые международные проблемы. Кроме того, главы государств встретятся с участниками «Круглого стола» руководителей регионов России и Китая и посетят традиционную в рамках ВЭФ выставку «Улица Дальнего Востока».

12 сентября Президент России проведет встречи с Халтмагийн Баттулгой и Ли Нак Ёном.

Затем Владимир Путин, Си Цзиньпин, Синдзо Абэ, Халтмагийн Баттулга и Ли Нак Ён примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.

По окончании пленарного заседания лидеры примут участие в церемонии награждения победителей и призеров Дальневосточной регаты учебных парусников – 2018, проведение в крае которой инициировал глава Приморья Андрей Тарасенко.

Владимир Путин и Си Цзиньпин также посетят Всероссийский детский центр «Океан».

В завершение дня Президент России и лидеры Японии и Монголии станут гостями уже традиционного Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 21 года.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. В этом году ВЭФ пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

Краевой организационный штаб по подготовке мероприятия возглавляет лично глава региона Андрей Тарасенко. Планируется, что в ВЭФ–2018 примут участие не менее 6 тысяч гостей – представители более 60 иностранных государств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]