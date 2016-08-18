«Ростелеком» обеспечит услугами связи Восточный экономический форум
Во Владивостоке 11-13 сентября 2018 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). «Ростелеком» предоставит телекоммуникационные услуги на всех площадках Форума.
На площадках ВЭФ будет организован интернет и проводная телефония, в гостиничных корпусах компания подключит «Интерактивное телевидение». Интернет подключен для лайнера Costa NeoRomantica, который станет гостиницей для 600 участников ВЭФ.
Кроме того, в основных зданиях и на выставке «Улицы Дальнего Востока» организованы точки Wi-Fi по заказам участников и организаторов мероприятия.
Для обеспечения мероприятия услугами связи компания использует собственную магистральную инфраструктуру, а также организует два независимых канала передачи данных, что исключает вероятность аварий и прерывания сервисов.
«Форум – востребованная площадка для общения государства, бизнеса и общественных деятелей стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы традиционно обеспечиваем его телекоммуникационным услугами. Это позволяет участникам мероприятия использовать все возможности для качественного представления своих проектов, взаимодействия с партнёрами и работы на Форуме», – отметил Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.
На набережной ДВФУ участники мероприятия могут воспользоваться публичным Wi-Fi. Сеть дает возможность сотням гостей одновременно пользоваться услугами интернета.
Для бесперебойного предоставления телекоммуникационных услуг на кампусе ДВФУ «Ростелеком» обеспечит круглосуточную сервисную и техническую поддержку организаторам, гостям и участникам форума с 9 по 13 сентября по единому номеру 8 423 235 88 88.
Восточный экономический форум был учрежден указом президента России В. В. Путина 19 мая 2015 года для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На форуме будет представлен пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, пригодных для практической реализации. Авторы проектов выступят перед потенциальными инвесторами с подробными презентациями, содержащими экономические обоснования, необходимые для принятия решений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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