Первые заморозки ударили по Приморью

Минувшей ночью на большей территории Приморья температура воздуха составила от +1 до +9 °С, а в Красноармейском и Пожарском районах столбики термометров опустились ниже 0 °С. Как сообщили в Примгидромета, среднесуточные значения температур воздуха в минувшие выходные дни оказались ниже нормы на 2–6 градусов.

Сегодня, 10 сентября, и в ближайшие сутки над Приморьем сохранится антициклональное поле. Погода малооблачная и без осадков. Ночи останутся прохладными. Минимальные значения температур сохранятся на прежнем уровне, на востоке края возможны заморозки.

Сегодня же произойдёт разворот ветров на северо-западные, западные, и на край начнёт поступать более тёплая воздушная масса. День окажется немного теплее, чем накануне, +10…+21 °С. Ближайшая ночь останется ещё прохладной.

Завтра днём северо-западные потоки сменятся на западные, которые принесут в Приморье хорошо прогретый воздух, значения дневных температур повысятся на 3–4 градуса.

Сегодня и в ближайшие сутки жители и гости Владивостока будут наслаждаться солнечной, без осадков погодой. Минимальные значения температур составят +9…+11 °С, максимальные +19…+22 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]