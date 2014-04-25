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Самый богатый человек Азии приезжает по "особой программе" во Владивосток

Самый богатый человек Азии приезжает по

Фото: Stmegi

Основатель корпорации, Alibaba мультимиллиардер Джек Ма* приедет на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток, но не примет участие в деловой программе, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Как говорит источник, знакомый с программой китайского миллиардера: «Ма приезжает, но в деловой программе форума участвовать не будет. У него своя программа». Детали планов бизнесмена не уточняются.

Ранее сообщалось, что Mail.Ru Group, Alibaba и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведут переговоры о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции.

В начале года глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил о планируемых совместных инвестициях с Alibaba в логистическую инфраструктуру российского интернета. Дмитриев также сообщал планах фонда инвестировать в российские технологические проекты.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11—13 сентября.

* - Состояние 53-летнего Ма оценивается в $41,8 млрд, он самый богатый человек Азии, а в мире занимает 14-е место, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. В то же время Forbes оценивает его состояние в $34 млрд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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