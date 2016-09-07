Анонс на 11 сентября

11-13 сентября в 10.00 на о. Русский, кампус ДВФУ, «Улица Дальнего Востока», универсальная площадка Российской федерации Го. I Кубок Министерства экономического развития РФ по интеллектуальной игре Го в рамках ВЭФ.

11 сентября в 17.00 в залах Приморского отделения «Союза художников России» (ул. Алеутская, 14-а) - выставка трех известнейших художников России Вадима Иванкина (Новосибирск), Андрея Машанова (Омск), Сергея Черкасова (Владивосток).

11 сентября в 19.00 во Владивостоке, стадион «Динамо» (ул. Адм. Фокина, 1) - Международный товарищеский матч по футболу в рамках ВЭФ между командами ФК «Луч» (Владивосток, Россия) - ФК «Яньбянь Фудэ» (Яньцзи, КНР).

11 сентября во Владивостоке, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - Дальневосточная регата парусников в рамках ВЭФ, крейсерские яхты всех классов.

11 сентября в 12.00 во Владивостоке, Спортивная набережная - Мероприятия «СКФ Дальневосточной регате учебных парусников 2018» - соревнования по сап-серфингу, беговелам, йога, выступления черлидеров, творческих коллективов, «Морской бой».

11 сентября в 10.30 во Владивостоке, Спортивная набережная. Массовый заплыв в открытой воде в рамках программы мероприятий «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018».

11 сентября 1961 года - День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

11 сентября - Всероссийский день трезвости.

11 сентября - День граненого стакана.

11 сентября - День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]