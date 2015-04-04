Режим ЧС регионального характера действует в 12 районах Приморья

В понедельник, 10 сентября, режим чрезвычайной ситуации регионального характера продолжает действовать в границах 12 муниципальных образований: Уссурийского городского округа, Октябрьского, Михайловского, Надеждинского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского, Ольгинского, Лазовского, Чугуевского, Красноармейского, Тернейского районов. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС, сложная паводковая ситуация отмечается на реках северных районов края. На реке Большая Уссурка в среднем течении в Красноармейском районе уровни приблизились к отметкам опасного гидрологического явления, сегодня здесь ожидается прохождение максимальных уровней при отметках опасного гидрологического явления, но без значительного их превышения, далее ожидается спад воды.

При продвижении паводочной волны в нижнем течении реки Большая Уссурка в Дальнереченском районе сохранится подъем уровня воды.

Продолжается спад уровня воды в реках на территории Красноармейского МР.

По оперативным данным, в крае остаются подтопленными территории двух муниципальных образований – Красноармейского и Пожарского районов, это 13 населенных пунктов. Подтоплены 17 жилых домов, 362 придомовые территории, 45 огородов.

Энергоснабжение, железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попадали.

В Красноармейском районе организованы лодочные переправы для доставки в населенные пункты продуктов и медикаментов.

По решению КЧС, подразделениям 12 отряда противопожарной службы по охране Красноармейского района была поставлена задача – организовать водные переправы через реку Большая Уссурка в районе сел Новопокровка и Рощино для перевозки людей, продуктов питания и медикаментов в отрезанные водой Вострецовское, Измайлихинское, Глубинненское, Новопокровкское сельские поселения и Востокское городское поселение.

На сегодняшний день, за период работы водных переправ, работники 77 и 54 пожарных частей переправили более 25 лодок с продуктами питания, в том числе хлебом, медикаментами. Перевезено более 350 человек. Лодочные переправы продолжают свою работу.

Также работниками 53 пожарной части были проведены работы по спасению и эвакуации людей с дачных участков Востокского городского поселения, которые оказались в затруднительной ситуации из-за резкого подъема воды в реке Дальняя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]