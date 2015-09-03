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Владивосток готовится к старту официальной части Восточного экономического форума

На о. Русский во Владивостоке идут последние приготовления к старту официальной части Восточного экономического форума. На площадках кампуса уже кипит бурная деятельность, основная подготовка завершена, и все готово к приему гостей, большинство из которых прибыли во Владивосток еще накануне.

Можно сказать, что ВЭФ—2018 уже начался: открыта улица Дальнего Востока, проходят культурные и спортивные мероприятия, закончились приготовления выставочных зон. Почти все ведомства визуализировали себя и демонстрируют достижения своих проектов и предприятий. Прогуливаться здесь можно бесконечно, но прежде всего презентации рассчитаны на участников форума, которые рассматривают Дальний Восток как успешную инвестиционную площадку.

По прогнозам, ВЭФ посетят более 6000 человек — и это действительно рекорд. Впрочем, похоже, Форум—2018 способен удивить и другими цифрами. Эксперты пока осторожны в прогнозах: сумма достигнутых договоренностей может достигнуть трех триллионов рублей.

За годы проведения Восточный экономический форум стал не только экономической площадкой, но и политической ареной. На этот раз на полях форума встретятся лидеры сразу четырех стран.

Первым официальным мероприятием форума станет деловой завтрак российско-корейского делового и инвестиционного советов. Политическое и экономическое сотрудничество между Россией и Республикой Корея переживает невиданный подъем.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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