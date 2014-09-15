Тарасенко прокоментировал итоги выборов

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко прокмментировал итоги первого тура выборов губернатора Приморского края. Как известно, Тарасенко набрал 46,57% , но этого не хватило для победы в выборах губернатора в первом туре. В результате в Приморье будет назначен второй тур губернаторских выборов.

Текст заявление Андрея Тарасенко поступил в редакцию "Вести:Приморье"



"В воскресенье, 9 сентября, состоялись выборы губернатора Приморского края. Свое право на свободное волеизъявление осуществили более 30% жителей края. Почти половина избирателей, принявших участие в голосовании, отдали голоса в мою поддержку, в поддержку курса на развитие.



Эти выборы прошли честно и открыто. Избирательная комиссия Приморского края не зафиксировала ни одного существенного нарушения, а это значит, что результат этих выборов – полностью легитимен.



От себя лично выражаю глубокую благодарность всем жителям нашего родного края, которые оказали мне доверие и отдали свои голоса в мою поддержку. Для меня было важно понять, одобряют ли приморцы мою программу и курс, который я выбрал – курс на развитие. Результат говорит сам за себя – одобряют и очень многие. Ваши голоса для меня это огромная ответственность.



Также хочу поблагодарить других кандидатов в губернаторы за конкурентную и честную борьбу.



Считаю выход во второй тур голосования по выборам губернатора отличной возможностью еще раз проговорить со всеми жителями программу развития края.



Призываю всех жителей обязательно прийти еще раз на избирательные участки в день голосования! В ближайшее время избирательная комиссия Приморского края объявит о новой дате выборов."





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]