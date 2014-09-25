Дома владивостокцев подключили к новой теплоэлектростанции. В краевом центре официально запустили ТЭЦ «Восточная». Современный энергетический комплекс, построенный компанией «РусГидро» обеспечит горячей водой, теплом и электричеством несколько крупных микрорайонов. Это первый объект большой энергетики, запущенный в столице Приморья за последние 45 лет.

«Пуск» и энергетический комплекс начинает работу. ТЭЦ «Восточная» мощностью 139,5 мегаватт обеспечит 20% потребности Владивостока в электроэнергии. Горячая вода и тепло поступят в 50 тысяч квартир, а также в школы, больницы и на промышленные предприятия. Сделали ставку и на активную застройку новых жилых кварталов.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Имеем возможность подключения для того, чтобы мы здесь строили нормальный микрорайон и расширяли Владивосток».

ТЭЦ «Восточная» работает исключительно на природном газе. Голубое топливо значительно дешевле, чем уголь или мазут, а главное в десятки раз экологичнее.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Самое сердце — три газотурбинные установки. Именно они подают электричество в дома владивостокцев. Шума практически нет. Как и дыма из труб».

Выброс вредных веществ на ТЭЦ «Восточная» в четыре раза ниже предельно допустимых концентраций. Мазут здесь только в качестве резерва. Даже при аварии станция сможет бесперебойно функционировать ещё несколько дней. Значительная часть оборудования — российского производства. Оно гораздо эффективнее и экономически выгоднее для Владивостока. 30 лет тепло поступало с бойлерной, которая полностью выработала свой срок службы. В планах компании «РусГидро» - построить и модернизировать еще несколько электростанций по всему Дальнему Востоку.

Николай Шульгинов, генеральный директор «РусГидро»: «Мы будем строить на Дальнем Востоке новую артёмовскую ТЭЦ-2, новую хабаровскую ТЭЦ-4 вместо ТЭЦ-1, вторую очередь якутской ГРЭС-2, будем еще модернизировать владивостокскую ТЭЦ-2, некоторые агрегаты, и комсомольскую ТЭЦ-2. То есть планов у нас много».

А сейчас на Дальнем Востоке «РусГидро» активно строит Сахалинскую ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань в Хабаровском крае. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год и позволит существенно повысить надежность энергоснабжения этих регионов Дальнего Востока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]