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Главную улицу Владивостока перекрыли из-за приезда Путина

Главную улицу Владивостока перекрыли из-за приезда Путина

Фото: Vl.ru

Сотрудники полиции перекрыли улицу Светланскую для легковых автомобилей во Владивостоке. Сейчас по ней пускают только маршрутные автобусы, а также машины, выезжающие с прилегающих дорог в сторону центра. Также перекрыта трасса Седанка – Патрокл. Меры безопасности связаны с проведением во Владивостоке Восточного экономического форума и визитом президента России Владимира Путина, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru

Сегодня Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Предполагается обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Президент России и премьер-министр Японии также посетят завод ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» на Луговой.

Напомним, сейчас во Владивостоке сотрудники правопорядка обеспечивают дополнительные меры безопасности. Стражи порядка дежурят вдоль основных дорог, у виадуков и в центре города, а инспекторы ГИБДД следят за тем, чтобы автомобилисты не ставили машины в неположенных местах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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