Почти 100% тепловых сетей готово к зиме в Приморье

Коммунальщики региона подготовили к предстоящему отопительному сезону более 3 тысяч километров теплотрасс. Сейчас специалисты заканчивают замену участков трубопроводов, восстанавливают теплоизоляцию, проводят заключительный этап гидравлических испытаний.

Готовность теплосетей превысила 86%. До начала отопительного сезона, который традиционно в северных районах начинается в начале октября, все ремонтные работы будут завершены, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. Почти 80% котельных Приморья также подготовлены к отопительному сезону, на остальных завершаются пуско-наладочные работы.

Как отмечают специалисты, при замене теплотрасс активно использовались высоконадежные трубы и утеплительные материалы, срок службы которых составляет 50 лет.

Практически на 100% готовы инженерные коммуникации и на объектах соцкульбыта – в больницах, детских садах и школах. Кроме этого, к зиме подготовлено почти 7 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей.

Также в крае идет накопление топлива. Для прохождения отопительного периода Примтеплоэнерго потребуется около 220 тысяч тонн мазута, почти 600 тысяч тонн угля, а также более 4 тысяч тонн дизельного топлива. На сегодняшний день на складах предприятия уже находится около 22 тысячи тонн мазута, 38 тысяч тонн угля и 522 тонны дизельного топлива.

В ближайшее время начнутся отгрузки жидкого и твердого топлива для теплоисточников края.

Отметим, в этом году в Приморье к отопительному сезону 2018-2019 годов предстоит подготовить более 14,5 тысяч жилых домов и социальных объектов, 840 котельных, почти 10 тысяч тепловых, водопроводных и канализационных сетей, более 12 тысяч электросетей. На финансирование мероприятий по подготовке ЖКХ Приморья к зиме планируется направить почти 5,5 миллиарда рублей, в том числе из регионального бюджета – почти 2 миллиарда рублей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]