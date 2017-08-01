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Вчера, 17:09
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К концу недели на Филиппины выйдет тайфун «Мангхут»

К концу недели на Филиппины выйдет тайфун «Мангхут»

Фото: National Geographic Россия

В прошедшие выходные в приэкваториальной части Тихого океана образовался новый тропический шторм, с порядковым номером 22, который получил название «Мангхут». К 9 сентября он интенсивно углубился и достиг стадии тайфуна. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", на утро 10 сентября он находился в районе с координатами 14,6° с.ш. и 147,5° в.д. Давление в центре 955 гПа, максимальный ветер в близи центра 40 м/с. Смещается в западном направлении со скоростью 24 км/ч.

В ближайшие сутки он продолжит смещаться над акваторией Тихого океана в том же направлении, затем отклонится на северо-запад и ориентировочно к концу недели он выйдет на север Филиппинских островов. С большой степенью вероятности можно сказать, что влияния на погоду Приморского края в ближайшие 7–10 суток он не окажет.

Примгидромет продолжит следить за дальнейшим смещением и развитием тайфуна. К юго-востоку от острова Тайвань смещается очередная тропическая депрессия.

На утро 10 сентября она находится в районе с координатами 21,7° с.ш и 122,4° в.д. Давление в центре 1 006 гПа, максимальный ветер в близи центра около 22 м/с. Смещается в западном направлении со скоростью 80 км/ ч. Существенного развития она не получит и траекторию движения не поменяет.

Никакого влияния на погоду Приморского края она не окажет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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