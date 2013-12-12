Путин: Главная задача Дальнего Востока — увеличение численности населения
Президент РФ Владимир Путин озабочен демографическими проблемами на Дальнем Востоке и назвал их решение главным приоритетом для региона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
«Наш важнейший приоритет — решение демографической проблемы, стабилизация, а затем и рост численности населения Дальнего Востока!, - указал глава государства на заседании президиума Госсовета.
Путин констатировал, что «миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остается то, что люди все-таки уезжают». По его данным, «в прошлом году уехало на 17 тысяч [человек] больше, чем приехало».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.09.2017 В 2025 году Дальний Восток должен опередить другие регионы России-Путин
-
03.01.2016 Владимир Путин обсудил с Юрием Трутневым развитие Дальнего Востока
-
04.09.2015 Путин поручил сделать энерготарифы на Дальнем Востоке привлекательными для потребителей и инвесторов
-
01.09.2014 Путин недоволен работой Фонда развития Дальнего Востока
-
24.12.2013 Владимир Путин предложил активней создавать территории опережающего развития на Дальнем Востоке
-
12.12.2013 Подъем Сибири и Дальнего Востока Путин назвал приоритетом на весь XXI век
Добавить комментарий