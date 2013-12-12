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Вчера, 17:17
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Путин: Главная задача Дальнего Востока — увеличение численности населения

Путин: Главная задача Дальнего Востока — увеличение численности населения

Фото: Mir24.tv

Президент РФ Владимир Путин озабочен демографическими проблемами на Дальнем Востоке и назвал их решение главным приоритетом для региона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Наш важнейший приоритет — решение демографической проблемы, стабилизация, а затем и рост численности населения Дальнего Востока!, - указал глава государства на заседании президиума Госсовета.

Путин констатировал, что «миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остается то, что люди все-таки уезжают». По его данным, «в прошлом году уехало на 17 тысяч [человек] больше, чем приехало».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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