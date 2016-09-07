XVI Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» открыл продажу билетов. Этот колоритный и авторский праздник кино, который сегодня является одной из визитных карточек региона, поддерживает администрация Приморья. В бархатный сезон жителям края предлагают оценить новинки от ведущих режиссеров стран АТР. Как идет подготовка к фестивалю?

«Меридианы Тихого» — важное культурное событие не только города Владивостока, но и Приморского края. Каждый год оно становится возможным благодаря совместному труду организаторов и, конечно, волонтеров. За 15 лет работы «Меридианов» более 600 волонтеров приняли участие в организации кинофорума.

Евгений Кофтуненко, волонтер: «Очень много эмоций положительных осталось от кинофестиваля, поэтому я пошел второй раз. Была возможность пообщаться с большим количеством людей уже многого добившихся в жизни, много звезд увидеть, это было клево!»

Образ живого и отзывчивого «человека в тельняшке» стал неотъемлемым элементом, связывающим каждого гостя и зрителя с атмосферой фестиваля.

Елена Жукова, руководитель волонтерского штаба «Меридианы Тихого»: «Помимо дня знакомства сегодняшнего, у нас еще будут два дня: это день русского языка, где ребята будут учиться, как преподнести себя правильно гостям и участникам фестиваля, и английская сторона».

Из присланных в оргкомитет «Меридианов» 200 заявок лишь 19 ребят вошли в основную команду волонтерского штаба.

Дарья Нестеренко, волонтер: «Здесь очень хорошо. Этот фестиваль, мне кажется, не имеет аналогов нигде, потому что это Азия, она своеобразная, самобытная, аутентичная. Здесь есть возможность посмотреть те фильмы, которые нельзя посмотреть больше нигде».

С учетом разных зрительских предпочтений организаторы составляли и программы фестиваля. Знатоков азиатского кинематографа в рамках новых «Меридианов» ждут специальные показы. Дни с 21 по 27 сентября во Владивостоке — это время для того, чтобы смотреть и оценивать кино. При этом покупать билеты на фестивальные ленты можно и сейчас. Они уже в продаже.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]