Путин упрекнул министра транспорта в неточной статистики по "плоским" авиатарифам
В ходе заседания Президиума Госсовета РФ Президент страны Владимир Путин обратил внимание на неточные данные по плоским авиатарифам, которые озвучил в ходе своего доклада министр транспорта России Евгений Дитрих.
Последний заявил, что за последний год по плоским тарифам авиация перевезла с Дальнего Востока миллион пассажиров.
" А у меня другие данные", - сказал Президент.
После небольшого уточнения, выяснилось, что министр "приврал" в два раза и количество дальневосточников, перевезенных по плоским тарифам, составляет чуть более 500 тысяч человек.
Плоские тарифы — тарифы с фиксированной ценой авиабилетов, которая не зависит от даты покупки и сезона, они действуют в течении всего года. Авиабилеты по плоским тарифам дешевле, чем билеты по минимальному тарифу, их можно приобрести при перелете как в одну сторону, так и туда-обратно, но запрещено сдавать и изменять даты поездки.
Напомним, что 10 сентября Владиир Путин прибыл на Дальний Восток с трехдневным визитом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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