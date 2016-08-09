Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток
Сегодня, 10 сентября, во Владивосток прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В международном аэропорту «Кневичи» японского лидера встречали представители МИД, администрации Приморского края и Владивостока.
Как сообщили в администрации Владивостока, в составе японской делегации на ВЭФ-2018 под руководством премьер-министра -около 400 человек. Синдзо Абэ принимает участие в ВЭФ в третий раз. Впервые японский лидер посетил Восточный экономический форум в 2016 году, тогда премьер-министр Страны восходящего солнца довольно эмоционально высказался о Владивостоке, предложив президенту России Владимиру Путину совместно сделать приморскую столицу еще красивее.
С тех пор Владивосток получил современную концепцию развития, разработанную лучшими мировыми экспертами в сфере архитектуры и градостроительства, компанией Никкен Секкей, этот мастер-план лег в основу генерального плана развития города.
«В последние годы сотрудничество между нашими странами активно развивается, и Владивосток играет в этом одну из ключевых ролей. Японская организация по развитию внешней торговли Jetro рассматривает возможность открытия здесь третьего в России представительства. Японский бизнес заинтересован в реализации масштабных проектов во Владивостоке. Удобная логистика, прямое авиасообщение, льготы для резидентов Свободного порта и региональных инвестпроектов позволяют быстро и эффективно воплощать их в жизнь. Надеюсь, что это только начало большого совместного пути. Но в чем я уверен – именно Владивосток должен стать самым успешным примером российско-японского сотрудничества», – подчеркнули в администрации Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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