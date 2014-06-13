Из Петербурга во Владивосток на велосипедах. 22 иностранных спортсмена преодолели этот путь за три месяца. То, что по началу организаторы считали «безумной затеей» превратилось, для участников в удивительное приключение. Во Владивостоке велоспортсмены встретились с прессой и местными любителями двухколесного транспорта.

Участники международного велопробега стартовали из Санкт-Петербурга в июне. Спортсмены из Швейцарии, Германии и Австрии в России оказались не впервые, но никогда еще они не заезжали так далеко на Восток. Теперь позади остались 10 тысяч километров пути.

Марсель Изели, участник велопробега: «Для нас было большой неожиданностью то, как нас встретили жители России. Если в Швейцарию приезжают гости, то их не принимают настолько радушно. Везде нас встречали очень гостеприимно, с хлебом солью, и очень-очень сердечно...»

Финишировали спортсмены в Приморье, прибыли в «AZIMUT «Отель Владивосток» — это официальный партнер большого велопробега. Именно в нашем городе, по словам гостей, пришлось больше всего подниматься в гору и спускаться вниз. Однако жаловаться эти люди не привыкли. На встрече с местными любителями велоспорта иностранцы рассказали о том, как их потрясла красота нашей страны. А преодолеть такой путь помогла поддержка россиян и помощь партнеров.

Екатерина Рудяга, менеджер по маркетингу «AZIMUT «Отель Владивосток»: «На половине пути спортсмены уже делали остановку в Новосибирске — в нашем «AZIMUT «Отель Сибирь». Здесь наши гости смогут хорошо отдохнуть, пообщаться с прессой, посмотрят документальный фильм о своем забеге, вспомнят самые волнующие моменты, и мы им в этом поможем».

Им есть, что вспомнить. Позади остались Пермь, Чита, Иркутск, озеро Байкал, часть пути пролегала через Казахстан. Сейчас во Владивостоке велоспортсмены отдыхают перед обратной дорогой, любуясь видом на «экзотическое» Японское море.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]