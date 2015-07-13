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Вчера, 18:43
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Директор ВЭФ: "Во Владивостоке не хватает гостиниц и дефицит сервисного персонала"

Директор "Восточного экономического форума", заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов рассказал дальневосточному телеканалу ВГТРК "Восток 24" о масшатабах "ВЭФ-2018" и поделился прогнозами проведения этого международного форума, передает "Вести: Приморье". 

Игорь Павлов отметил, что несмотря на то, что во Владивостоке не хватает гостиничных номеров, чтобы разместить гостей и участников ВЭФ и существует нехватка сервисного персонала, Росконгресс, даже в условиях ограниченности ресурсов, успешно  справляется с задачей по организации ВЭФ на высоком уровне. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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