Директор ВЭФ: "Во Владивостоке не хватает гостиниц и дефицит сервисного персонала"

Директор "Восточного экономического форума", заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов рассказал дальневосточному телеканалу ВГТРК "Восток 24" о масшатабах "ВЭФ-2018" и поделился прогнозами проведения этого международного форума, передает "Вести: Приморье".

Игорь Павлов отметил, что несмотря на то, что во Владивостоке не хватает гостиничных номеров, чтобы разместить гостей и участников ВЭФ и существует нехватка сервисного персонала, Росконгресс, даже в условиях ограниченности ресурсов, успешно справляется с задачей по организации ВЭФ на высоком уровне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]