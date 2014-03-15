Путину показали проект уникального культурного-образовательного комплекса во Владивостоке

В рамках рабочей поездки во Владивосток в понедельник, 10 сентября, Президент России Владимир Путин осмотрел проект музейного и театрально-образовательного комплексов города.

Проект представляет собой строительство концертного зала, музейного комплекса, а также учебного корпуса высшей школы музыкального и театрального искусства, включая служебную гостиницу на улице Аксаковской во Владивостоке. Также предполагается строительство на острове Русском хореографической академии и учебного корпуса средней специальной музыкальной школы. Островная часть включит в себя кампус с жильем для учащихся и преподавателей. Вместимость концертного зала составит тысячу зрителей.

Глава Приморья Андрей Тарасенко отметил, что это будет первый в стране проект такого уровня.

«Главная его цель – открыть богатства национальной культуры для жителей края, для всех дальневосточников. Это вписывается в грандиозные планы государства по созданию в регионе социокультурных условий, сопоставимых со столичными. У людей должна быть не только работа и достойная зарплата, но и возможности для насыщенного, культурного отдыха», – считает руководитель края.

По данным департамента культуры Приморского края, проектирование и строительство объектов будет произведено за счет средств инвестора – Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» с последующей передачей возведенных объектов в федеральную собственность для последующего закрепления их на праве оперативного управления за Мариинским театром, Третьяковской галереей и Эрмитажем, а также за Центральной музыкальной школой при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Академией Русского балета имени Агриппины Вагановой.

Предполагается, что в этом комплексе будут вести выставочную деятельность на территории Приморья главные музеи страны: Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, Музей востока, а также Приморская галерея. Здесь также будут проводиться временные, в том числе международные выставочные проекты.

Начало строительства запланировано на третий-четвертый кварталы 2018 года. Запланированный срок сдачи объектов в эксплуатацию – конец 2022 года.

Ранее сообщалось, что 10-12 сентября Президент России Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Приморском крае для участия в работе четвертого Восточного экономического форума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]