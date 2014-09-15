Путин о втором туре в Приморье: "Это нормально"

Итоги выборов 9 сентября продемонстрировали ресурс доверия к власти со стороны россиян, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Путин отметил, что в ходе выборов фиксировались отдельные шероховатости. «С ними будем разбираться», - уточнил президент.

Также глава государства отметил, что в некоторых субъектах, в то числе и в Приморье, предстоит второй тур. По его словам, такой результат представляется абсолютно нормальным явлением.

Путин прокомментировал итоги выборов, находясь во Владивостоке. В столице Приморья состоялось заседание президиума госсовета. При этом результаты голосования в Приморском крае показали, что этот регион входит в число тех, где предстоит провести второй тур выборов.

9 сентября в Единый день голосования на прямых выборах избирались 22 губернатора. В четырех субъектах ни один кандидат не набрал 50%. В Приморье у врио губернатора Андрея Тарасенко - 46,4%, на втором месте Андрей Ищенко - 24,64%. Второй тур может состояться 23 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]