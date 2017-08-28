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Южная Корея надеется на соединение железных дорог с российским Транссибом

Южная Корея надеется на соединение железных дорог с российским Транссибом

Фото: Вести Экономика

Республика Корея надеется на скорейшую реализацию проекта по соединению железных дорог Корейского полуострова и их соединению с российским Транссибом. Об этом заявил во вторник депутат южнокорейского парламента, бывший глава Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль на проходящем в рамках Восточного экономического форума деловом завтраке инвестиционных советов двух стран. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Отметив, что ситуация в области безопасности на Корейском полуострове и отношения Сеула и Пхеньяна за последние десять месяцев существенно улучшились, Сон Ён Гиль призвал бизнесменов двух стран активизировать сотрудничество, в том числе в сфере железнодорожного транспорта. «Надеюсь, что будет исполнена мечта нашего президента Мун Чжэ Ина и всего корейского народа: железные дороги двух Корей будут соединены и можно будет из Сеула доехать на поезде до Москвы или Санкт-Петербурга», - сказал депутат.

По его словам, сейчас на Корейском полуострове наступил «период надежд и мира», а многие южнокорейские компании в этой связи сформировали отделы по сотрудничеству с «северными регионами», в том числе и с Россией. Он также проинформировал, что Южная Корея делает все возможное и для развития инновационных сфер, поддержки выхода корейских компаний на российский рынок. Он выразил надежду на новые двусторонние проекты и дальнейшее развитие экономических отношений двух стран.

Инвестиционные советы РФ и Южной Кореи подписали документ о развитии сотрудничества

Деловые инвестиционные советы России и Республики Корея подписали во вторник в рамках Восточного экономического форума меморандум о взаимопонимании. Свои подписи под документом поставили главы советов — директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян и председатель компании CJ Logistics Пак Гён Дэ. Задача документа, который имеется в распоряжении ТАСС, заключается в создании рамок для двустороннего сотрудничества, расширении и укреплении экономических связей между РФ и Южной Кореей. Меморандум предусматривает развитие обменов, обмен информацией о рынках двух стран, проведение различных совместных мероприятий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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