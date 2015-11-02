Представительство Монголии откроется в Приморье
Монголия заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Приморским краем. Чтобы создать все условия для более эффективного расширения взаимодействия, руководство страны намерено открыть на территории региона торговое представительство. Об этом стало известно в ходе встречи главы края Андрея Тарасенко с Министром иностранных дел Монголии Дамдином Цогтбаатаром в ходе четвертого Восточного экономического форума во вторник, 11 сентября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Иностранный партнер отметил, что Монголия рассчитывает активно развивать сотрудничество с Дальним Востоком, и в частности с Приморьем, в области торговли и инвестиций. Во время недавнего визита вице-премьера Правительства – Полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева в Монголию стороны договорились увеличить торговый оборот между территориями почти в 10 раз. Сегодня уже есть договоренность между лидерами двух государств Владимиром Путиным и Халтмагийн Баттулгой о работе в этом направлении.
«Сейчас мы приняли решение открыть здесь свое торговое представительство. Этим мы хотим подержать инициативу российского Президента по развитию Дальнего Востока. Мы видим, что здесь будут большие инвестиции, и мы тоже хотим в этом участвовать и поставлять через ваши порты нашу продукцию в страны АТР – Южную Корею и Японию», – сказал он.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморье готово взаимодействовать с Монголией не только в направлении поставки грузов, но и сотрудничать по созданию различных производств.
«У вас есть хорошие кожевенные производства, нам хочется поучиться обработке кожи. У нас фермерские хозяйства и агрохолдинги начали развиваться, появилась шкура. Хотели бы перенять ваш опыт в этом направлении. Также у нас хорошие возможности по выращиванию конины», – констатировал глава края.
Отмечено, что сейчас в Монголии насчитывается около 66 миллионов голов скота. После кризиса 1990-х годов стране удалось возродить кожевенное производство и сейчас страна наращивает объемы экспорта этих товаров. Также в приоритете – производство сельскохозяйственной продукции. Учитывая наличие хорошего потребительского рынка рядом с Приморьем, Монголия заинтересована в открытии совместных производств.
По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по развитию стратегического партнерства.
Справочно. В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество Приморского края с Монголией не играет существенной роли в экономике края. По итогам 2017 года объем товарооборота с этим государством составил 13,7 миллионов долларов, что не превышает 0,1% всего внешнеторгового оборота региона. Из Приморья в Монголию экспортировались машины, оборудование и их части, краски и лаки, нефть и нефтепродукты, кукуруза и рис. Импорт не осуществлялся.
С 1994 года Приморский край сотрудничает с Центральным аймаком Монголии в рамках Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. В 2010 году, на 15-ом саммите, стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования, физической культуры и спорта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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