На ВЭФ прошло обсуждение приморских офшоров
Создание специальных административных районов (зоны наподобие зарубежных офшоров) в России позволит привлекать больше средств в бюджет, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на панельной сессии «Финансовый центр и офшор на Дальнем Востоке» Восточного экономического форума. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«Если посмотреть на те законодательные акты, которые были подписаны президентом, в них вообще ничего не говорится о каких-то дополнительных налоговых историях, каких-то возможных налоговых потерях российского бюджета», - сказал он.
Орешкин подчеркнул, что компании в иностранных юрисдикциях тоже уплачивают налоги. Сейчас законодательством предполагается перенос таких налоговых платежей в российскую юрисдикцию и сохранение налогового режима. «Это история с позитивным бюджетным эффектом для российской экономики», - отметил министр.
Орешкин добавил, что принятые документы создают более удобное корпоративное управление и легкую процедуру редомициляции (перевод компании в другую юрисдикцию). Следующим этапом должно стать упрощение регулирования, и постепенно система российских офшоров будет настраиваться. «Второй этап — это вопрос технологического регулирования, администрирования, вопрос контроля — целый набор историй, связанный с регулированием и попыткой сделать его максимально удобным», — указал министр.
Орешкин добавил, что пока интерес к регистрации в российских офшорах проявляют компании, которые вынуждены предпринимать такие меры, например, из-за санкций или компании, которым не нужно тратить на это много ресурсов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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