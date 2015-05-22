Соглашения о сотрудничестве в сфере образования подписали Приморье и провинция Сычуань

Глава Приморья Андрей Тарасенко встретился с Первым секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Сычуань Пэн Цинхуа во вторник, 11 сентября, в рамках четвертого Восточного экономического форума. По итогам переговоров подписаны протокол о намерениях укрепления дружественных связей и соглашения в сфере образования. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По приглашению руководителя края Андрея Тарасенко Первый секретарь комитета КПК провинции Сычуань Пэн Цинхуа возглавил делегацию, которая приехала в Приморский край для участия в ВЭФ–2018.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества, в том числе в области образования, детских и молодежных обменов, а также туризма и экономики. Глава края поблагодарил делегацию из провинции Сычуань за визит в Приморье.

Андрей Тарасенко пригласил представителей провинции посетить Приморье с расширенным визитом в ближайшее время, чтобы более детально обсудить возможности взаимодействия.

Пэн Цинхуа выразил готовность к сотрудничеству, отметив, что провинция уже установила дружественные отношения с целым рядом регионов страны.

В завершении встречи стороны подписали Протокол о намерениях укрепления дружественных связей между Администрацией Приморского края и Народным Правительством провинции Сычуань КНР, согласно которому планируется расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, культурной, инвестиционной и иных сферах. Кроме того, рассматривается возможность участия в международных мероприятиях, проводимых как в Приморском крае, так и в провинции Сычуань. Первым может стать 17-ая Международная ярмарка Западного Китая в Чэнду в сентябре 2018 года и Тихоокеанский международный туристский форум, который состоится во Владивостоке в мае 2019 года.

Также на встрече подписаны Меморандум о взаимопонимании в области образования между департаментом образования и науки Приморского края и департаментом образования Народного Правительства провинции Сычуань КНР, соглашение о сотрудничестве между Дальневосточным федеральным университетом и Сычуаньским университетом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]