Подача горячей воды в домах уссурийцев возобновится в октябре

На тепловых сетях Уссурийского городского округа идут плановые ремонтные работы. На котельной №5 идет замена участка теплоносителя. С целью увеличения пропускной способности теплосети труба диаметром 600 мм будет заменена на трубопровод большего диаметра — 700 мм. Ремонтники уже демонтировали старую трубу протяженностью 150 метров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Работы также идут в районе средней школы №14. В рамках модернизации тепловых сетей подрядная организация проводит реконструкцию участка тепломагистрали от улицы Ленина до Волочаевской.

В поселке Тимирязевском уже завершен ремонт инженерных сетей.

Отметим, подготовку к отопительному периоду должны были завершить до 15 сентября. В связи с затяжными проливными дождями работы были приостановлены. Подача горячей воды в жилые дома возобновится с 1 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]