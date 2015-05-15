Сложная паводковая ситуация сохраняется в Дальнереченском районе Приморья

Сегодня, 11 сентября, сложная паводковая ситуация сохраняется в нижнем течении реки Большая Уссурка и в среднем течении реки Уссури в Дальнереченском районе, здесь уровни категории опасного явления, с затоплением прилегающих территорий. Максимальные уровни паводка на реках Большая Уссурка и Уссури в Дальнереченском районе пройдут 11-13 сентября, с 14 сентября ожидается интенсивный спад воды.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в Пожарском районе в среднем течении р. Бикин вчера прошли максимальные уровни паводка с достижением опасных отметок, сегодня наблюдается интенсивный спад воды, уровни ушли с отметок опасного явления. 14 сентября река Бикин в среднем течении войдет в коренные берега.

На остальных реках края наблюдается спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек в Чугуевском, Кировском, Лесозаводском, Красноармейском, Ханкайском, Яковлевском, Михайловском, Черниговском районах. В ближайшие трое суток на большинстве рек края продолжится спад уровня воды, постепенное освобождение пойм от подтоплений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]