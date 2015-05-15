Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:45
  0

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Дальнереченском районе Приморья

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Дальнереченском районе Приморья

Сегодня, 11 сентября, сложная паводковая ситуация сохраняется в нижнем течении реки Большая Уссурка и в среднем течении реки Уссури в Дальнереченском районе, здесь уровни категории опасного явления, с затоплением прилегающих территорий. Максимальные уровни паводка на реках Большая Уссурка и Уссури в Дальнереченском районе пройдут 11-13 сентября, с 14 сентября ожидается интенсивный спад воды. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в Пожарском районе в среднем течении р. Бикин вчера прошли максимальные уровни паводка с достижением опасных отметок, сегодня наблюдается интенсивный спад воды, уровни ушли с отметок опасного явления. 14 сентября река Бикин в среднем течении войдет в коренные берега.

На остальных реках края наблюдается спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек в Чугуевском, Кировском, Лесозаводском, Красноармейском, Ханкайском, Яковлевском, Михайловском, Черниговском районах. В ближайшие трое суток на большинстве рек края продолжится спад уровня воды, постепенное освобождение пойм от подтоплений.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря