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Во Владивостоке построят объекты социальной инфраструктуры на средства федерального бюджета

Во Владивостоке построят объекты социальной инфраструктуры на средства федерального бюджета

10 сентября президент России Владимир Путин провел во Владивостоке заседание президиума Государственного совета Российской Федерации. Оно было посвящено мерам по реализации задач, определенных майским Указом президента, для опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Опережающее развитие Дальнего Востока – это задача общенационального масштаба, – заявил президент. - Мы должны сделать все необходимое, чтобы люди на Дальнем Востоке могли реализовать себя, свои таланты, жизненные планы, были востребованы, получали достойную зарплату, жили в комфортных условиях, имели доступ к качественным услугам, не считали бы проблемой большие расстояния».

Заседание посвятили обсуждению того, как выполняются ранее принятые по Дальнему Востоку решения, а также идет совместная работа по развитию региона – правительства, федеральных министерств и субъектов ДФО. В числе ключевых задач для обеспечения опережающего развития Дальнего Востока, озвученных президентом, – решение демографических проблем, повышение транспортной доступности, регулирование тарифов на электроэнергию, тепло, газ, воду.

По словам Владимира Путина, на реализацию планов социального развития в центрах экономического роста на Дальнем Востоке до 2020 года выделяется свыше 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

«Их надо вложить с предельной эффективностью», – акцентировал глава государства.

Напомним, президент Владимир Путин находится с рабочим визитом во Владивостоке, где принимает участия в работе IV Восточного экономического форума, который начал свою работу сегодня, 11 сентября. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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