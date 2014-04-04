Ветераны Владивостока отправятся в КНР с дружественным визитом

Сразу три китайских города посетят ветераны Владивостока уже в конце этого месяца. Делегация из 10 человек побывает в Суйфэньхэ, Муданьцзяне и Дунине.

Как сообщили в администрации города, поездка в Китай посвящена 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. В рамках визита ветераны посетят ряд памятных мест и достопримечательностей, к памятникам героев Второй мировой войны возложат цветы.

Поездки ветеранов Владивостока по местам боевой славы, городам-героям и городам воинской славы давно стали хорошей, доброй традицией. Только в этом году владивостокские ветераны уже побывали в Волгограде, Курске и Харбине, а теперь посетят ещё Суйфэньхэ, Муданьцзянь и Дуннин.

В КНР делегация ветеранов из приморской столицы пробудет с 27 сентября по 1 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]